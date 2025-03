Quifinanza.it - Settimana debole per i mercati: tra dazi, maxi-piano tedesco e BCE

Leggi su Quifinanza.it

Si chiude unaall’insegna dellazza per ifinanziari mondiali, da un lato all’altro dell’oceano, con la Borsa di Francoforte che ha beneficiato della creazione di un fondo speciale per le infrastrutture da 500 miliardi di euro per rafforzare difesa ed economia del Paese. L’attenzione degli investitori si è focalizzata anche sul meeting della BCE e sullo slittamento deiUSA sulle auto per Canada e Messico, che ha attenuato i timori di una aspra guerra commerciale globale.BCE: potrebbe essere l’ultimo taglio?Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, come atteso dagli analisti. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025.