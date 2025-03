Gamberorosso.it - Sette borse di studio per i giovani della filiera: un investimento nel futuro

Unnel, un segnale concreto di sostegno alle nuove generazioni. Oggi, nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Chiaravalle, la Fondazione Grana Padano ha consegnatodiper un valore complessivo di 35.000 euro, destinate ai figli e ai nipoti dei dipendenti delle aziende. Un gesto che va oltre il semplice riconoscimento del merito: è un contributo tangibile per garantire ail’accesso a percorsi formativi post-diploma, aiutandoli a costruire il proprio.L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Grana Padano ETS, ha premiato studenti che si sono distinti per eccellenza accademica, offrendo loro un sostegno economico per il conseguimento di una Laurea di Primo Livello, una Laurea a ciclo unico o un Diploma presso gli Istituti Tecnologici Superiori.