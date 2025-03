Lecceprima.it - Serie D, Angri-Casarano: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Leggi su Lecceprima.it

delnon potranno prendere parte al match contro l', valevole per la ventisettesima giornata del campionato diD, girone H (stadio Pasquale Novi, ore 15:00). Il Prefetto di Salerno ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita ai residenti.