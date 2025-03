Calcionews24.com - Serie C, Taranto escluso dal campionato, punti di penalizzazione a Lucchese, Messina e Triestina: il comunicato

Leggi su Calcionews24.com

C,dal Girone C, 4dial: tutti i dettagli La FIGC, attraverso unufficiale, ha reso note le penalizzazioni di alcune squadre per alcune violazioni di natura amministrativa. Per quanto riguarda il Girone C, ilè statidal, mentre aldi .