Serie C Femminile / La Jesina Aurora torna in campo per il derby in casa del Riccione

Dopo una settimana di pausa per la Coppa Italia riil campionato, con le leoncelle impegnate indelle romagnole per vendicare l’eliminazione dalla coppa e stabilizzarsi ai piani alti della classifica: il pre-partitaJESI, 7 marzo 2025-in pista la, che dopo la settimana di stop al campionato per gli ottavi di finale di Coppa ItaliaC è pronta a scendere inper la ventunesima giornata. Le leoncelle son chiamate a confermare il loro status da squadra d’alta classifica al Nicoletti di, per una sfida che negli anni è divenuta un vero e propriosentito da entrambe le avversarie.Una gara che ha un’importante peso nella classifica di entrambe le squadre: in caso di vittoria le jesine confermerebbero il sesto posto, con la possibilità di scavalcare un Trento in difficoltà al quinto posto, mentre le romagnole potrebbero rendere ancor più complessa la situazione a metà classifica, che al momento vede coinvolte ben sette squadre nel giro di sette punti, dalle trentine quinte a 30 punti al Tavagnacco undicesimo (ultimo posto per i playout) a 23.