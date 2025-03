Sport.quotidiano.net - Serie B, 29esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 7 marzo 2025 – LaB si prepara alla penultimaprima della sosta, che si aprirà questa sera con l'anticipo tra Cosenza e Reggiana. I calabresi hanno un'assoluta necessità di fare punti se vogliono ancora sperare nella salvezza, mentre la squadra di Viali (reduce da tre pareggi consecutivi) vuole allontanarsi sempre di più dalla zona playout. Domani alle 15 si giocheranno Mantova – Juve Stabia, Salernitana – Modena, Cremonese – Catanzaro e Carrarese – Frosinone, mentre alle 17:15 sarà la volta di Sampdoria – Palermo e alle 19:30 di Brescia – Cesena. La giorata di domenica sarà importantissima per le sorti del campionato: alle 15 si disputeranno sia Sassuolo – Bari, con i neroverdi che vogliono allunulteriormente sulla seconda piazza, che Spezia – Pisa. Per i liguri è quasi un'ultima chance per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta, dato che in caso di sconfitta si porterebbe a -9, ma dall'altra ci sarà un Pisa che ha la concreta possibilità di mettersi in fuga.