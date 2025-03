Inter-news.it - Serie A, 28ª giornata: tutti i diffidati e gli squalificati

Per la ventottesimadiA non c’è tantissimo a livello di, mentre sono molti di più iche in caso di ammonizione tornerebbero soltanto dopo la sosta per le nazionali: l’elenco completo.A –28ªCAGLIARI-GENOA venerdì 7 marzo ore 20.45Cagliari (prossima partita Roma in trasferta): Razvan Marin, Yerry Mina.Cagliari: nessuno.Genoa (prossima partita Lecce in casa): Aaron Martin.Genoa: nessuno.COMO-VENEZIA sabato 8 marzo ore 15Como (prossima partita Milan in trasferta): Alberto Moreno, Nico Paz.Como: Marc-Oliver Kempf (una), Mergim Vojvoda (una).Venezia (prossima partita Napoli in casa): Hans Nicolussi Caviglia, John Yeboah.