Serie A 28 giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le sfide

Milano, 7 marzo 2025 - Archiviata gli impegni in campo europeo di Inter, Lazio, Roma e Fiorentina, torna laA, che si appresta a vivere lanumero 28. Il turno sarà inaugurato da Cagliari-Genoa. Due gli appuntamenti principali: Napoli-Fiorentina e Juventus-Atalanta. Impegno invece apparentemente semplice per l'Inter, protagonista nel testacoda con il Monza. Interessantissima la sfida all'Olimpico fra la Lazio e l'Udinese, mentre il Milan sarà di scena a Lecce, con i rossoneri in cerca di riscatto. Trasferta anche per il Bologna, che scenderà in campo a Verona. In chiave salvezza, occhio a Como-Venezia. A completare il quadro di questo turno ecco Parma-Torino ed Empoli-Roma. Il programma delle gare evederle Cagliari-Genoa: venerdì 7 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Venezia: sabato 8 marzo, ore 15; diretta tv su su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Torino: sabato 8 marzo, ore 15; diretta tv su su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Lecce-Milan: sabato 8 marzo, ore 18; diretta tv su su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Inter-Monza: sabato 8 marzo, ore 20:45; diretta tv su su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Verona-Bologna: domenica 9 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Napoli-Fiorentina: domenica 9 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Empoli-Roma: domenica 9 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Juventus-Atalanta: domenica 9 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lazio-Udinese: lunedì 10 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now LeCagliari-Genoa Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.