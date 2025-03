Liberoquotidiano.it - Sergio Conceicao, "dimissioni immediate": scoppia un nuovo clamoroso caso nel Milan

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'avventura dialè tutto il contrario delle aspettative sul portoghese. Le parole pesanti fatte trapelare dal portavoce dell'allenatore (“È solo contro tutti”) sono rimbombate prima della trasferta di Lecce, poi smentite dallo stesso 50enne ex Porto. Motivo per cui oggi il portavoce si è dimesso: "Nessuno dei punti è stato convalidato dall'allenatore, né sono vincolanti per lui come professionista — le sue parole —. Per l'errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente ledalla mia posizione con l'allenatore”. Nel dettaglio il portavoce aveva parlato di “mancanza di una chiara catena di comando sopra di lui che lo supporti” e non lo faccia essere “l'unico 'cattivo' agli occhi della squadra, oltre gli acquisti arrivati troppo tardi nel mese di gennaio e non solo”.