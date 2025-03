Serata folle per le romane, Shomurodov e Isaksen decisivi nel recupero. Le pagelle di Roma-Bilbao e Plzen-Lazio

Leggi su Sportface.it

Un altro giovedì sera di calcio europeo con le dueimpegnate nell’andata degli ottavi di finale di Europa League e le emozioni sono infinite. Una bellavince meritatamente al 95? rimontando l’Athleticall’Olimpico, mentre lanon brilla, soffre tanto, finisce in 9 contro 11 e increedibilmente la vince al 97? condopo aver sfiorato anche la sconfitta nel.Angelino – Foto Antonio FraioliANGELINO-: E’ RIMONTAIn un Olimpico gremito e come sempre molto caldo sin dal prepartita, c’è subito tanta intensità sul terreno di gioco con l’arbitro Scharer che nel primo quarto d’ora deve intervenire già in un paio di occasioni per calmare gli animi. La prima chance d’oro ce l’ha Dovbyk, che al 20? viene lanciato in profondità da Pisilli, scivolando però al momento di tentare la conclusione.