Calcionews24.com - Serafini sulla lotta Scudetto: «Inter squadra più forte, ma quella rivale potrebbe sfruttare quel vantaggio»

Leggi su Calcionews24.com

, giornalista e scrittore, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione suche sarà laLuca, giornalista e scrittore di fede rossonera, ha rilasciato un’vista in esclusiva a MilanNews24: focalizzandosi soprattutto suche sarà la. Chi vedi a 11 giornate dalla fine come favorita per loe chi la spunterà .