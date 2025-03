Internews24.com - Serafini non ha dubbi: «Inter favorita per lo scudetto ma il Napoli ha un grande alleato. In questo momento nessuno scommetterebbe un euro sulla permanenza di Conceicao al Milan, ma…»

di RedazioneIl noto giornalista Lucaha voluto dire la sualottain Serie A trae Atalanta e suldelvistato daNews24, il noto giornalista Lucaha fatto una riflessione su come potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri qualora riuscissero a vincere la Coppa Italia e a piazzarsi in una posizione più alta in campionato. La squadra diaffronterà proprio l’nelle semifinale di Coppa Italia.PUÒ RIMANERE IN CASO DI VITTORIA DELLA COPPA ITALIA E DI MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO? – «Il mondo del calcio, in particolare quello italiano è strano. Giampaolo che ha un curriculum molto discutibile continua ad allenare in Serie A. Quindi una seconda, terza, quarta chance se la si vuole dare la si dà.