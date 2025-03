Tarantinitime.it - Sequestrati 200 kg di novellame dalla Guardia Costiera

Tarantini Time QuotidianoUn’articolata operazione di Polizia Marittima, condotta dai militari delladi Taranto, ha sottratto più di 200 Kg. didi sarda (o “faloppa” come comunemente denominata nel tarantino), dalle avide mani dei pescatori di frodo che operano nella fasciaionica della Basilicata.Il modus operandi dei malfattori era ben noto: pescare in prossimità di uno dei tanti fiumi presenti lungo il tratto di costa lucano con barchini leggerissimi, in modo tale da rifugiarsi tra le anse di tali corsi d’acqua non appena avvistata un’eventuale motovedetta in avvicinamento.Anche questa volta, i numerosi barchini rinvenuti innanzi la foce del fiume Agri, alla vista dei mezzi nautici della Capitaneria, hanno subito diretto la loro prora verso le bassissime acque del torrente, non aspettandosi di trovare altri 10 militari pronti ad intervenire nell’entroterra.