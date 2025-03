Iltempo.it - Sentenza vergognosa, indebita invasione di campo: Salvini va allo scontro sui migranti

La Lega si scaglia contro la Cassazione. “L'obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare”, sono queste le parole dei Supremi giudici delle Sezioni unite civili nell'ordinanza di 37 pagine con cui hanno accolto il ricorso di 41 profughi provenienti dall'Eritrea, che si trovavano a bordo della nave della Guardia Costiera 'Diciotti' dove, nel 2018 furono trattenuti a bordo dal 16 al 25 agosto.