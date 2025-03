Oasport.it - Sei Nazioni 2025: l’Italia sfida l’Inghilterra in un match difficilissimo

Si disputa questo weekend la quarta giornata del Guinness Seie domenica pomeriggio a Twickenham scenderà in campodi Gonzalo Quesada che sfiderà. Test durissimo per gli azzurri, fermi a quota una vittoria, con gli inglesi che sono obbligati a vincere con bonus per restare in corsa per il titolo., infatti, è attualmente terza con 10 punti, quattro in meno rispetto all’Irlanda e a un punto di distacco dalla Francia. E con Irlanda-Francia in programma domani, molto passerà da Dublino per la squadra di Steve Borthwick. Un successo irlandese obbligherebbe gli inglesi a vincere con bonus per sperare una difficile rimonta nell’ultimo turno, mentre una vittoria francese vorrebbe dire che, vincendo,sarebbe in piena corsa. Ma per farlo il ct inglese ha scelto a sorpresa di tenere in panchina Marcus Smith, preferendogli Elliot Daly a estremo.