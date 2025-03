Sei Nazioni 2025 Italia e Inghilterra annunciano i rispetti XV titolari | 6 cambi per Quesada

Leggi su Sportface.it

Antivigilia di Seiper l’Italrugby, che domenica 9 marzo alle 16ne all’Allianz Twickenham Stadium sfiderà l’. Precedenti che lasciano ben poche speranze, con 31 vittorie in altrettanti incontri peer gli inglesi, ma gli Azzurri si presenteranno oltremanica con diversirispetto alla formazione che ha subito la pesanta sconfitta interna all’Olimpico per mano della Francia.Sei inel XV titolare guidato da. Nel triangolo allargato Ange Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con il rientro di Ioane all’ala e l’inserimento di Gallagher, che scenderà per la prima volta in campo nel Sei. In cabina di regia insieme al confermatissimo Paolo Garbisi ci sarà Stephen Varney che collezionerà la sua prima presenza stagionale in azzurro. In terza linea insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri ci sarà Ross Vintcent – anche lui al primo cap da titolare nel– con la maglia numero 8.