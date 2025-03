Ilrestodelcarlino.it - Seconda Sassocorvaro e Marotta Maroso leader

Nel girone A la ventiduesima giornata ha registrato un ulteriore allungo della capolista Avis. I NUMERI. L’attacco più prolifico è dell’Avis(43 reti), club vanta anche la miglior difesa (17 gol subiti) e soprattutto è l’unico imbattuto del girone, non per niente ha messo tutti in fila. La difesa più perforata è quella del Montelabbate (52). I BOMBER: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria). 12 gol: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). 11 reti: Luca Gianotti (Avis). 10 reti: Nicola Bravi (Vadese). 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), Thomas Pennacchini (Avis), Luca Turchi (Avis), Diego Sanchini (Ca Gallo) e Luca Torregiani Battazzi (Carpegna). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Moustapha Ndiaye (Piandimeleto).