Gamberorosso.it - “Se volevi stare in cucina, questo era il prezzo da pagare”: il lato oscuro della ristorazione di lusso

"Entrare in una sala da pranzo quattro stelle come quella di Jean-Georges significa entrare in un mondo di perfezione. Ma negli angoli oscuri, nascosti agli occhi degli ospiti, si cela il suocrudele e sordido." Così scrive Hannah Selinger sul The Guardian, in un lungo e personale racconto sulla sua esperienza nei ristoranti d’élite.Jean-Georges, ristorante quattro stelle incastonato nel Trump International Hotel a Columbus Circle, è un luogo dove ogni gesto del personale è regocon disciplina quasi militare: niente smalto colorato, niente posture rilassate, nessuna distrazione. Il servizio deve essere impeccabile, il tono di voce un sussurro, l’errore non è contemp. Selinger descrive un mondo ovattato e maniacale, dove l’ossessione per il dettaglio sfocia in un controllo totale dell’ambiente e delle persone.