Tpi.it - Se non vuole diventare irrilevante, l’Europa non pensi solo ai conti (di S. Mentana)

Sono tanti oggi gli interrogativi su se, come, quando, e soprattutto a che costo arriverà, dopo oltre tre anni, la fine della guerra in Ucraina. Tra tutte queste domande, una che lascia aperte molte questioni riguarda il ruolo che avrà, di fronte al rischio concreto che Stati Uniti e Russia finiscano per accordarsi senza coinvolgerla in maniera alcuna, e lasciando al margine del tavolo anche la stessa Kiev.Di fronte a questo timore, le cancellerie del Vecchionente si stanno muovendo convulsamente tra vertici e proposte, comunicati e prese di posizione, nel tentativo di trovare una formula comune in grado di finire sul tavolo delle trattative e non relegare all’inconsistenza. Già, perché il rischio è questo, ovvero che in un mondo in cui l’America di Trump punta a indebolire la Cina, cercando di staccare Mosca da Pechino un po’ come Nixon fece a suo tempo allontanando la Repubblica popolare dall’U, il pericolo è che la cara vecchia Europa sia relegata a una periferia degli equilibri mondiali, sacrificabile in nome di interessi più alti.