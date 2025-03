Se ne è andato Pasqualino il giornalista Velina Rossa del Parlamento Comunista per un secolo l’ultima passione fu per Massimo D’Alema

Leggi su Open.online

Quasi fino all’ultimo ogni tanto ancora passava nel suo regno, la sala stampa di Montecitorio di cui era padre indiscusso e icona per tutti. Non ce l’ha fatta a lasciarsi dietro le spalle un, Pasquale Laurito,parlamentare conosciuto come la, per quel suo foglietto di retroscena e vera interpretazione delle vicende di quello che fu il partitoitaliano., come lo chiamavano gli amici perché era minuto e si faceva amare da tutti, se ne ènella notte fra giovedì e venerdì e ancora non aveva 98 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 15 maggio.Lasuggerita da Tonino Tatò, portavoce di BerlinguerNato a Lungro, provincia di Cosenza, Laurito si era iscritto al partitoche non aveva ancora 18 anni e nelle sue prime battaglie per le condizioni di lavoro degli operai delle miniere di salgemma scoprì la vocazione al giornalismo, scrivendone le rivendicazioni su un foglietto che si chiamava La riscossa.