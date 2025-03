Lopinionista.it - Scuola e innovazione, la Camera dei Deputati a Didacta Italia 2025 dal 12 al 14 marzo a Firenze

ROMA – Anche quest’anno ladeipartecipa con un proprio stand alla manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, presso la Fortezza da Basso, a, dal 12 al 14. Un appuntamento sull’del mondo della, rivolto a docenti, dirigenti scolastici e professionisti del settore, per sostenere ladel futuro e la formazione innovativa del corpo insegnante. Un’importante occasione per far conoscere tutte le iniziative dedicate alle scuole e per veicolare documenti e materiali che lamette a disposizione del sistema scolastico tramite le sue piattaforme web.È confermata anche per questa edizione la presenza delle Università in un’area dedicata, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con la Conferenza dei Rettori delle Universitàne.