Scoppia il caso a Rione Parco, albero di mimose sradicato in pieno giorno

Tempo di lettura: < 1 minuto“È un gesto inaccettabile che danneggia il nostro ambiente e il nostro senso di comunità. Il rispetto per il verde pubblico e per gli spazi condivisi deve essere una priorità per tutti. Al peggio non c’è mai fine”. E’ questo il duro commento del consigliere comunale, Gerardo Rocchetta dopo che ignoti hanno sdradicato undiin. Secondo una prima ricostruziona, l’intento dei vandali sembrerebbe essere stato quello di raccogliere i rami di mimosa, approfittando della vicinanza della Giornata Internazionale della Donna, in programma per la giornata di domani sabato otto marzo. Nonostante le urla di protesta di alcuni cittadini affacciati ai balconi, i responsabili sono fuggiti senza alcuna esitazione. Non è da escludere che sulpotrebbero ora intervenire le autorità per individuare i responsabili, mentre i cittadini chiedono maggiori controlli per tutelare il verde pubblico e contrastare questi atti vandalici.