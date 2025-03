Dayitalianews.com - Scoperta una nuova specie aliena nelle acque italiane: la triglia del Mar Rosso

Leggi su Dayitalianews.com

Un nuovo ospite esotico è stato individuato nei mari italiani: si tratta delladel Mar(Parupeneus fokali), unaoriginaria dilontane. L’esemplare è stato pescato al largo di Lampedusa da alcuni pescatori locali, che, notando le sue caratteristiche insolite, lo hanno consegnato agli esperti dell’Ispra di Palermo per ulteriori analisi. Ma quali sono le implicazioni di questae quali effetti potrebbe avere sulla fauna marina autoctona?Le caratteristiche delladel MarCome suggerisce il nome, questaè tipica del Mare del golfo di Aden, situati tra il canale di Suez e il Corno d’Africa. Lasi distingue per una banda scura che corre lungo la parte superiore del corpo e per una macchia scura vicino alla coda. Predilige fondali rocciosi e sabbiosi, spesso in prossimità delle praterie marine.