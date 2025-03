Genovatoday.it - Scontro tra auto e bus, numerosi feriti

Dispiegamento di mezzi del 118 in via Pallavicini a Rivarolo in seguito a unotra un'e un bus, avvenuto intorno alle 13 di venerdì 7 marzo 2025.Diverse le persone soccorse, ma per fortuna nessuna sembra essere grave.Notizia in aggiornamento