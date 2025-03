Thesocialpost.it - Scontro Musk-Rubio sotto gli occhi di Trump. Il segretario di Stato: “Non dice la verità”

Tensione crescente tra Elone i membri del governo di Donald. In particolare, le insistenze disui tagli al personale del dipartimento per l’Efficienza del governo, guidato dal capo del Doge, avrebbero irritato ildiMarco, fino a scatenare un acceso confronto tra i due,lo sguardo del presidente.Leggi anche: Bimbo invegetativo dopo aver mangiato il formaggio: la decisione dopo la tragediaSecondo quanto riportato dal New York Times, durante una riunione alla Casa Bianca,ha accusato apertamentedi aver praticamente smantellato l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid),la sua giurisdizione. “non stando la“, avrebbe dichiarato, riferendosi ai 1.500 funzionari del dipartimento diche avevano accettato incentivi per il pensionamento anticipato.