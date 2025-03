Anteprima24.it - Scontri tra ultras per Napoli-Ajax, assoluzioni e lievi condanne

Tempo di lettura: 2 minuti, soprattutto dall’accusa di associazione a delinquere, edalla IV sezione penale collegio C (presidente Taglialatela) del Tribunale diper alcunidel cosiddetto “Gruppo Masseria” della curva “A”, che prende il nome dall’omonimo rione napoletano, per le aggressioni ai danni dei tifosi olandesi in occasione della gara di Champions Leaguedell’ottobre 2022. Tra i cinque imputati accusati di associazione per delinquere e dell’accoltellamento di alcuni supporter olandesi figura anche Gennaro Grosso, tra coloro che sono ritratti nella foto di gruppo con il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis scattata in un albergo della città e componente poi dimissionario, nel febbraio 2021, della commissione istituita dal Comune diper ricordare Diego Armando Maradona con una statua.