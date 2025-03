Ilrestodelcarlino.it - Scomparso 10 anni fa, nuovo appello per Luca Palombarini: “Aiutateci a ritrovarlo”

San Severino, 7 marzo 2025 - Sono passati diecidalla scomparsa di, il settempedano di cui non si hanno più notizie dal 6 marzo 2015. La famiglia, tramite il fratello Massimo, torna a lanciare un: “”. Le circostanze della scomparsa L’uomo aveva 43quando fece perdere le proprie tracce. Uscì dall’abitazione che condivideva con i genitori e non vi fece più ritorno lasciando nella disperazione l’anziana mamma e suo padre, che nel frattempo è deceduto, il fratello e la sorella. Di professione camionista,viveva nella campagna settempedana, in località Cagnore. Da qui partirono le ricerche che interessarono la vasta zona intorno casa coinvolgendo carabinieri, squadre di vigili del fuoco, del Cai, della Polizia locale, volontari della Croce Rossa, della Protezione civile e dell’Associazione nazionale carabinieri insieme ai componenti di diverse squadre di cacciatori e un club di appassionati di fuoristrada.