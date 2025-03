Dayitalianews.com - Scomparsa di Mara Favro, c’è la svolta: sono sue le ossa ritrovate in Val di Susa

Leggi su Dayitalianews.com

Donnanel Torinese, sue lein Val di. La conferma che si tratti diarriva dal test del Dna.di, la donnain valle di, nel Torinese, nella notte fra il 7 e l’8 marzo del 2024, lerecuperate nei giorni scorsi dai carabinieri e dai vigili del fuoco in un terreno della valle.Come riporta e scrive l’Ansa, lo si ricava da una comunicazione inoltrata ai due indagati (l’ex datore di lavoro e un ex collega, che hanno sempre negato ogni coinvolgimento) con l’annuncio che dovrà essere disposta un’autopsia per accertare la causa della morte. L'articolodi, c’è lasue lein Val diproviene da Dayitalianews.