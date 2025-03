Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per la giornata internazionale della donna: coinvolti treni, aerei e autostrade. Ecco gli orari

In concomitanza con laè previsto unogenerale nazionale che inizierà alle 21 di oggi e si protrarrà fino alle 21 di domani, sabato 8 marzo. Loper il contrasto alla violenza di genere, la richiesta di aumenti salariali e contro l’incremento delle spese militari coinvolgerà i settori pubblico e privato, causando potenziali disagi nella mobilità via treno, aereo ed autostrada.La protesta coinvolgeràtalia,talia Tper e Trenord: isubiranno variazioni o cancellazioni dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato. Iin viaggio aavviato arriveranno a destinazione se la stessa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Diversamente, si fermeranno in stazioni precedenti alla destinazione. Per iregionali, ai pendolari sono garantite le due consuete fascee previste in caso diin giorni feriali: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21.