Modenatoday.it - Sciopero nazionale dell'8 marzo, Hera annuncia possibili disservizi. Garantite le prestazioni minime

Leggi su Modenatoday.it

Il Grupporicorda che, in seguito a unoproclamato per l’intera giornata di domani, sabato 8da alcune Organizzazioni Sindacali, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti, in particolare i servizi ambientali.La multiutility.