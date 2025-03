Thesocialpost.it - Sciopero generale 8 marzo, a rischio treni, scuola e sanità: gli orari città per città

Loindetto per sabato 8avrà un forte impatto sul settore dei trasporti, coinvolgendo, autostrade e voli. L’agitazione, promossa da sindacati come Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap, riguarda anche il personale di scuole, università e. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla parità di genere e sulle condizioni lavorative delle donne.Leggi anche:dei camionisti: “Avanti a oltranza”. Cosa succede: garantite le fascee essenzialiLocoinvolgeràtalia,talia Tper e Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi sulle tratte regionali e a lunga percorrenza. L’agitazione inizierà alle 21:00 di venerdì 7e terminerà alle 21:00 di sabato 8