Sciopero dei trasporti il 7 e 8 marzo, festa della donna travolta dallo stop: le fasce garantite

La, 8, sarà contraddistinta da unodeicon una nuova agitazione da parte dei sindacati.deiil 7 e 8: le(ANSA) Notizie.comÈ un 2025 molto complesso per i mezzi di trasporto che si fermano ancora nella giornata di domani. A protestare sono i sindacati autonomi tra i quali contiamo Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb, Adl Cobas, Clap, Orsa. Si parte da stasera alle 21 quando si fermerà il personale dei gruppi Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. C’è un’eccezione per quanto riguarda il trasporto regionale, dove sarannoledi garanzia dei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ma non solo, perché losi muoverà anche su altri settori con la Flc Cgil che sciopererà per istruzione e ricerca a livello nazionale mentre i Cobas fermeranno invece il settoresanità privata.