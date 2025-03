Scienza, pomodori più grandi e saporiti grazie a un seme ingegnerizzato

Leggi su Ildenaro.it

e melanzane piu’potrebbero presto arricchire le nostre tavoleagli scienziati della Johns Hopkins che hanno scoperto i geni che controllano la dimensione dei frutti. La ricerca, guidata dai team della Johns Hopkins University e del Cold Spring Harbor Laboratory, potrebbe portare allo sviluppo di nuove varieta’ die melanzane tradizionali, comprese quelle che contribuiscono a sostenere l’agricoltura in aree del mondo in cui le varieta’ locali sono attualmente troppo piccole per una produzione su larga scala. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Nature’. “Una volta che hai fatto l’editing genetico, tutto cio’ che serve e’ unper dare inizio a una rivoluzione – ha detto il coautore principale Michael Schatz, un genetista della Johns Hopkins University che ha lavorato al progetto del genoma umano Telomere-to-Telomere – con le giuste approvazioni, potremmo spedire unin Africa od ovunque sia necessario e aprire mercati agricoli completamente nuovi.