361magazine.com - Sciabolate di luce verde sull’Italia di Gabry Ponte

Leggi su 361magazine.com

Oggi parlerò di aspirapolvere. No, attenzione, non fraintendetemi. So che c’è un sedicente collega, recentemente preso di mira da Selvaggia Lucarelli, che è diventato giustamente oggetto di meme per il suo raccontarci le caratteristiche, fin nei minimi dettagli, di robot come Roomba e aspirapolveri capaci di aspirare l’impossibile, anche se recentemente sembra aver spostato il focus di quelle che credo tecnicamente si chiamino marchette sugli smartphone, per altro in palese violazione del codice deontologico dei giornalisti, ma io, pur non essendo giornalista, non intendo certo fare una marchetta. Né una recensione di una aspirapolvere. Voglio proprio parlare di una aspirapolvere, una per altro delle più note, che quindi poco troverebbe vantaggio da questo mio parlare. E parlerò di aspirapolvere perché l’altra sera, mentre la passavo in cucina, ho visto la