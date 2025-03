Sci, Dominik Paris torna al successo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.55 Dopo i progressi delle ultime gare,finalmente centra la vittoria. L'azzurro si impone nella prima delle due discese a Kvitfjell (recupero di quella non disputata a Garmisch).chiude in 1'44"67. Dietro di lui quattro svizzeri, Odermatt, Rogentin, Van Allmen e Monnay. Perè la 19.ma libera vinta in CdM, la vittoria n.23 in totale. Altri azzurri: Schieder 18°, Innerhofer 20°. Domani libera bis a Kvitfjell, domenica SuperG. Le donne sono impegnate ad Are in Svezia con gigante e slalom.