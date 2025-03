Oasport.it - Sci di fondo, quattro azzurri per la 50 km dei Mondiali. Klaebo per la leggenda

di sci disi avviano verso la naturale conclusione con le due gare sulla distanza più lunga del programma. Il weekend finale sulle nevi di Trondheim (Norvegia) si aprirà con la 50 km maschile in tecnica libera: a partire dalle ore 11.30 di sabato 8 marzo gli uomini si sfideranno a viso aperto nella sempre iconica maratona, gara attesissimo dal pubblico locale che spingerà Johannesverso la. Il padrone di casa inseguirà il sesto oro in questa rassegna iridata.L’Italia ha per il momento conquistato la medaglia d’argento nella sprint con Federico Pellegrino, che poi ha accarezzato il podio anche nella team sprint e nello skiathlon. Ai nastri di partenza della 50 km ci saranno: Giovanni Ticcò e Simone Daprà si rimetteranno in gioco dopo l’eccellente staffetta in cui la nostra Nazionale ha sognato a lungo la medaglia, spazio anche per Martino Carollo e Paolo Ventura.