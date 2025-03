Oasport.it - Sci di fondo, duello Svezia – Norvegia nella staffetta femminile

Leggi su Oasport.it

Nello sci di, il nono dei dodici titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della. La competizione si svolgerà venerdì 7 marzo ed eleggerà una squadra campionessa del Mondo per la XXIX volta. Infatti, il format è entrato nel programma iridato a partire dal 1954.Sono però cambiati più volte i connotati della gara, che inizialmente prevedeva 3 frazioni da 5 km. La prima modifica è sopraggiunta nel 1974, quando le frazioniste sono state portate a 4. In questo 2025 si assisterà alla terza versione della prova, in quanto la distanza da percorrere è stata innalzata a 7,5 km.A oggi, sei diverse nazioni hanno saputo vincere lairidata. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto resta la defunta Unione Sovietica, capace di proporsi sul gradino più alto del podio per ben 9 volte, anche se l’ultima risale al 1991.