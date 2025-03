Oasport.it - Sci alpino, la classifica degli italiani più vincenti: Paris in scia a Thoeni, Tomba irraggiungibile

L’azzurro Dominikha centrato il 23° successo in carriera in Coppa del Mondo vincendo la prima discesa libera maschile di Kvitfjell, in Norvegia, trionfo che vale l’affermazione numero 195 del settore maschile azzurro nella storia del circuito maggiore., che ha vinto finora 19 discese e 4 superG, nellapiù vittoriosi si avvicina alla seconda piazza, occupata da Gustavo, a quota 24, con 11 giganti, 8 slalom, 4 combinate ed 1 parallelo, mentre al primo posto resta lontanissimo Alberto, primo a quota 50, con 35 slalom e 15 giganti.Dominikesulta: “Finalmente ho battuto gli svizzeri! Peccato per Casse: avevamo parlato di doppietta.”VITTORIE ITALIANE50 Alberto(35 SL, 15 GS)24 Gustavo(11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)23 Dominik(19 DH, 4 SG)13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)11 Giorgio Rocca (11 SL)7 Massimiliano Blardone (7 GS)6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)5 Herbert Plank (5 DH)3 Richard Pramotton (3 GS)3 Michael Mair (2 DH, 1 SG)3 Werner Heel (1 DH, 2 SG)3 Manfred Moelgg (3 SL)3 Peter Fill (2 DH, 1 SG)2 Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)2 Fausto Radici (2 SL)2 Werner Perathoner (2 SG)2 Peter Runggaldier (2 SG)2 Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)2 Rolando(2 SL)2 Davide Simoncelli (2 GS)2 Giuliano Razzoli (2 SL)2 Ivano Edalini (1 SL, 1 P)1 Stefano Anzi (DH)1 Fabrizio Tescari (SL)1 Angelo Weiss (SL)1 Leonardo David (SL)1 Robert Erlacher (GS)1 Franco Bieler (GS)1 Sergio Bergamelli (GS)1 Cristian Deville (SL)1 Matteo Marsaglia (SG)1 Stefano Gross (SL)1 Mattia Casse (SG)