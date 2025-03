Oasport.it - Sci alpinismo, Davide Magnini conquista l’argento nell’individuale ai Mondiali

2025 di sci, in corso a Morgins, in Svizzera, vedono l’Italiare un’altra medaglia, questa volta nella categoria senior:si piazza secondo, battuto soltanto padrone di casa elvetico Remi Bonnet. Tra le donne Alba De Silvestro quarta e Giulia Murada quinta.Nella gara maschile lo svizzero Remi Bonnet vince in 1:33’07?4, ma il trentinocentra la piazza d’onore con un distacco di 2’23?2. Lontano il terzo classificato, il transalpino Xavier Gachet, ad oltre 5? dal vincitore odierno. Quarto un altro azzurro, Matteo Eydallin, staccato di 6’31?, mentre è ottavo Michele Boscacci, a 8’39?5, infine Hermann Debertolis chiude undicesimo a 10’20?.Nella prova femminile si impone la svedese Tove Alexandeon, prima in 1:34’01?8, con 2’01? di vantaggio sulla transalpina Axelle Gachet Mollaret.