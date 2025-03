Zon.it - School Experience 4 arriva a Pagani: due giorni di cinema per gli studenti

Il 10 e 11 marzo, il festival itinerante di Giffoni4 farà tappa a, portando nelle scuole del territorio un’importante occasione di crescita culturale attraverso il. L’evento, realizzato nell’ambito del Piano Nazionalee Immagini per la Scuola, è promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale per ile l’Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.Dopo la tappa di metà febbraio a Montescaglioso (MT),sarà il primo comune dell’Agro nocerino-sarnese ad accogliere la rassegna, offrendo agliun viaggio tra storie di avventura, amicizia e crescita personale.Un’opportunità di formazione per i giovaniOrganizzato dall’Ente Autonomo Giffoni, il festival si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in Piazza Sant’Alfonso.