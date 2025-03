Schlein | Meloni alimenta scontro giudici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.53 La premier"continua adre locon la magistratura per coprire i fallimenti del suo governo.Ma la Cassazione è l'ultimo grado di giudizio, che non cambia in base al suo umore". Così la segretaria Pdsulle parole diriguardo al caso della nave Diciotti. "Ciò che allontana i cittadini dalle istituzioni è una sanità pubblica colpita dai tagli, i salari da fame,il miliardo speso in Albania per prigioni vuote. Gli italiani continuano a pagare il prezzo delle sue scelte", conclude.