Schlein | Sul no al riarmo europeo continueremo a insistere Tra i socialisti Ue noi italiani siamo i più critici

“Noii piùe riteniamo che la strada proposta da von der Leyen non sia quella che serve all’Ue: noi vogliamo una difesa comune, non ildei 27 paesi”. Elly, all’incontro coieuropei a Bruxelles, ha ribadito il suo no al piano ReArm EU. Ma la posizione gruppo S&D – del quale il Pd fa parte e ha la delegazione più numerosa – appare molto diversa: “Accogliamo con favore la proposta. Stiamo affrontando le maggiori tensioni sul fronte della sicurezza dal 1945. ReArm EU è un primo passo“, ha commentato la portavoce del gruppo deie democratici al Parlamento, Andrea Maceiras Castro.In un’intervista a il Manifesto la segretaria del Pd però assicura: “, sperando di trovare altre convergenze con i: la nostra proposta è quella di un Next Generation da 800 miliardi l’anno sui capitoli sociali, industriali, ambientali e digitali e anche sulla difesa comune“.