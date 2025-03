Iltempo.it - Schlein spiazzata: Elly resta isolata nel Pse per il no alle armi. Il Pd esplode

La solitudine dei numeri primi, o meglio, di quelli che risiedono al Nazareno. La posizione del Pd sull'Europa infatti sta mettendo in imbarazzo i socialisti a Bruxelles,prese con un'anomalia tutta italiana. Una stranezza che si era già manifestata con i voti dell'Europarlamento sull'Ucraina, dove il dem si erano distinti con ben otto posizioni diverse. Un record di cui non andare particolarmente fieri. Ieri, al prevertice del gruppo socialista convocato a Bruxelles,si è trovata nell'angolo. La sua contrarietà al piano ReArm di Ursula von der Leyen ha trovato il sostegno tiepido degli spagnoli e il favore dei socialisti maltesi, non particolarmente determinanti. E i musi lunghi dei francesi, dei tedeschi, e dei nord-europei. Che sia andata male per il Nazareno, lo confermano le parole di Iratxe García Pérez, presidente del gruppo S&D all'Europarlamento: «Sosterremo il piano ReArm Europe».