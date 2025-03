Imolaoggi.it - Schlein: “ci sono priorità cruciali come l’emergenza climatica”

BRUXELLES – “Dobbiamo lottare per avere investimenti comuni europei per un nuovo Next Generation EU che sia un piano industriale, un piano energetico, un piano sociale e ambientale di innovazione e anche di difesa comune, non soltanto di difesa comune”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine del pre-vertice del Partito.