Palermotoday.it - Schillaci (M5s): "Festa della donna occasione per accendere riflettori sulle tante disparità"

Leggi su Palermotoday.it

“Celebrare laè anche l'persfide che ha davanti il genere femminile. Basti pensare alla battaglia per una pari rappresentanza di genere in politica, con resistenze sempre più anacronistiche. E trovo assurdo che in Sicilia la.