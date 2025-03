Thesocialpost.it - Schianto tra tir e autobus, a bordo 44 bambini: autista ferito grave, minori colpiti

Unincidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Cormano, a Milano. Uncon a44e alcune insegnanti di una scuola primaria ha tamponato un tir, finendo contro il guard-rail. Il conducente del mezzo, un uomo di 43 anni, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda.Feriti tra insegnanti eOltre all’, nell’incidente sono rimasti feriti anche due insegnanti e due. I quattro sono stati ricoverati in codice giallo: i docenti sono stati trasportati all’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni, mentre i due alunni sono stati accolti al San Raffaele di Milano. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero critiche.Il viaggio e le indagini sull’incidenteL’era partito da Ivrea ed era diretto in provincia di Bergamo per una gita scolastica.