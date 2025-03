Anteprima24.it - Schianto tra bus e due auto alla porta della città: due feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoUnbus di linea entra in collisione con un’mobile che a sua volta urta un’altra vettura: incidente stradale lungo via Francesco Tedesco, alle portecon un bilancio dueper cui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Moscati di Avellino.Sul posto è giunta un’ambulanza per prestare assistenza ai due, così come sono intervenute tempestivamente le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato determinato da una manovra azzardata, un guasto tecnico o altre circostanze attualmente al vaglio degli inquirenti.L’incidente ha provocato rallentamentiviabilità, con inevitabili disagi per glimobilisti e per i passeggeri del trasporto pubblico.