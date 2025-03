Bergamonews.it - Schianto contro un camion in A4, Andrea Verzeroli muore a 28 anni

Leggi su Bergamonews.it

Tragedia nella notte in A4., 28enne residente a Cazzano Sant’, ha perso la vita in un incidente nel tratto di autostrada compreso tra Grumello del Monte e Seriate.Il dramma si è consumato pochi minuti prima dell’1. Seconda una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Seriate, il 28enne viaggiava in direzione Milano al volante di un’auto quando, all’altezza di Bolgare, avrebbe tamponato un. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due automediche, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Illeso – anche se sotto choc – il 37enne al volante del mezzo pesante.si era trasferito da poco a Cazzano, ma era originario di Colzate, dove in passato era stato anche consigliere comunale. Da qualche tempo lavorava come impiegato amministrativo in municipio a Vertova.