Oasport.it - Scherma: Michele Gallo si arrende a Patrice e ottiene il 2° posto al Trofeo Luxardo

Leggi su Oasport.it

L’Italia termina con un piazzamento sul podio la sessantaseiesima edizione deldi Padova, iconica competizione valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di, disciplina sciabola maschile.ha infatti conquistato la seconda posizione, cedendo il passo in finale al francese Jean Philippe.Un ottimo percorso quello dell’azzurro che, nel tabellone da 64, ha inaugurato la sua gara battendo nettamente il tedesco Mortiz Schenkel per 15-5, liquidando successivamente l’usbeco Zuhriddin Kodirov per 15-10. Una volta approdato nel tabellone da 16, il nostro portacolori si è imnettamente sul transalpino Remi Garrigue, battendolo per 15-9, esaltandosi poi ai quarti contro il cinese Shen, mandato K.O per 15-13Poi, in semifinale,si è superato strappando il pass per la finale all’ultima stoccata, arginando il fenomeno sudcoreano Sangkuk Oh per 15-14 dopo una rimonta clamorosa partita da un 4-9.