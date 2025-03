Scherma Coppa del Mondo sciabola | a Padova Gallo festeggia un argento storico

Leggi su Sportface.it

Michelebrilla a, ottenendo la medaglia d’al ‘Trofeo Luxardo’ di. Sulle pedane venete va in scena la 66esima edizione delladeldimaschile, quest’anno andata nelle mani del francese Jean-Philippe Patrice., qui vincitore nel 2023, torna sul podio dopo un anno di digiuno e lo fa salendo sul secondo gradino. Il carabiniere salernitano ottiene il suo terzo podio indel, al termine di un percorso ricco di ottime prestazioni. L’azzurro ha debuttato contro il tedesco Schenkel, vincendo 15-5. Successivamente, ha superato per 15-10 l’uzbeko Kodirov.l’ha spuntata anche agli ottavi, imponendosi 15-9 su Garrigue, successo che gli ha consentito di entrare in top 8. Sulla pedana principale della Kione Arena, l’atleta italiano ha piegato il cinese Shen al termine di una sfida equilibrata e terminata 15-13.